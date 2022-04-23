  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Левин: Клубная инфраструктура Десны уничтожена полностью
В тренде

Левин: Клубная инфраструктура Десны уничтожена полностью

Общие новости
(1 голосов)

Нужно отстраивать все с нуля

Левин: Клубная инфраструктура Десны уничтожена полностью

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал о разрушенной клубной инфраструктуре.

– Дети помогали разбирать завалы, и потому им разрешили поиграть в футбол. Через несколько дней после детского матча на стадионе обнаружили неразорвавшуюся 500-киллограммовую авиационную бомбу. Представляете?

- Пронесло.

– В Чернигове сейчас таких удивительных находок хватает.

- Остальная клубная инфраструктура также пострадала от бомбежек?

– Наша двухэтажная гостиница, в которой находились медицинские кабинеты, тренажерный зал, бассейн, сауна, комфортабельные номера и так далее, тоже разрушена. Разбомбили.

- То есть у "Десны" вообще ничего не осталось?

– Клубная инфраструктура уничтожена полностью, поэтому говорить о каких-то планах до окончания войны крайне тяжело. Рассчитываем, что Министерство спорта подстрахует нас со стадионом, который находится на балансе у государства.

- Сколько "Десна" вложила в стадион имени Гагарина?

– Не менее 22 миллионов гривен при курсе доллара по восемь. Если брать медицинские кабинеты и тому подобное, то это около 40 миллионов. Мы похоронили деньги, – сказал Левин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...