Левин: Клубная инфраструктура Десны уничтожена полностью

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал о разрушенной клубной инфраструктуре.

– Дети помогали разбирать завалы, и потому им разрешили поиграть в футбол. Через несколько дней после детского матча на стадионе обнаружили неразорвавшуюся 500-киллограммовую авиационную бомбу. Представляете?

- Пронесло.

– В Чернигове сейчас таких удивительных находок хватает.

- Остальная клубная инфраструктура также пострадала от бомбежек?

– Наша двухэтажная гостиница, в которой находились медицинские кабинеты, тренажерный зал, бассейн, сауна, комфортабельные номера и так далее, тоже разрушена. Разбомбили.

- То есть у "Десны" вообще ничего не осталось?

– Клубная инфраструктура уничтожена полностью, поэтому говорить о каких-то планах до окончания войны крайне тяжело. Рассчитываем, что Министерство спорта подстрахует нас со стадионом, который находится на балансе у государства.

- Сколько "Десна" вложила в стадион имени Гагарина?

– Не менее 22 миллионов гривен при курсе доллара по восемь. Если брать медицинские кабинеты и тому подобное, то это около 40 миллионов. Мы похоронили деньги, – сказал Левин.