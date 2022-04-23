Левин: Клубная инфраструктура Десны уничтожена полностью
Нужно отстраивать все с нуля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Десны" Владимир Левин рассказал о разрушенной клубной инфраструктуре.
– Дети помогали разбирать завалы, и потому им разрешили поиграть в футбол. Через несколько дней после детского матча на стадионе обнаружили неразорвавшуюся 500-киллограммовую авиационную бомбу. Представляете?
- Пронесло.
– В Чернигове сейчас таких удивительных находок хватает.
- Остальная клубная инфраструктура также пострадала от бомбежек?
– Наша двухэтажная гостиница, в которой находились медицинские кабинеты, тренажерный зал, бассейн, сауна, комфортабельные номера и так далее, тоже разрушена. Разбомбили.
- То есть у "Десны" вообще ничего не осталось?
– Клубная инфраструктура уничтожена полностью, поэтому говорить о каких-то планах до окончания войны крайне тяжело. Рассчитываем, что Министерство спорта подстрахует нас со стадионом, который находится на балансе у государства.
- Сколько "Десна" вложила в стадион имени Гагарина?
– Не менее 22 миллионов гривен при курсе доллара по восемь. Если брать медицинские кабинеты и тому подобное, то это около 40 миллионов. Мы похоронили деньги, – сказал Левин.
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