ВСУ ликвидировали еще двух российских генералов
В Херсонской области
ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об очередных успехах украинских защитников.
Вчера советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ уничтожили
ГУР Украины подтвердило эту информацию и дополнило новыми данными:
"22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области", - говорится в сообщении ГУР.
Также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины добавляют, что в результате поражения был уничтожен ППУ 49А, а два российских генерала были ликвидированы: один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован.
Персональные данные кафиров уточняются.
Популярное сейчас
- Враг нанёс новый удар по Одессе
- Олейник: Бывший игрок сборной Украины отписал мне на мои негативные посты против россии: "Что, договорились?"
- Сборная Украины будет выступать в благотворительных товарищеских матчах в новой форме
- УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО