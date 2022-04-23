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ВСУ ликвидировали еще двух российских генералов

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В Херсонской области

ВСУ ликвидировали еще двух российских генералов

ГУР

Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об очередных успехах украинских защитников.

Вчера советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ уничтожили командный пункт российских оккупантов в Херсонской области.

ГУР Украины подтвердило эту информацию и дополнило новыми данными:

"22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области", - говорится в сообщении ГУР.

Также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины добавляют, что в результате поражения был уничтожен ППУ 49А, а два российских генерала были ликвидированы: один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован.

Персональные данные кафиров уточняются.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР МО України

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