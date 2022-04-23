ПВО уничтожили две российские ракеты и два БПЛА во время ударов по Одессе

Сегодня, 23 апреля в период с 14 по 15 часов россияне нанесли ракетные удары по Одессе.

Группировка противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сообщает, что наши бойцы вели боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 россии из акватории Каспийского моря.

Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.