  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ПВО уничтожили две российские ракеты и два БПЛА во время ударов по Одессе
В тренде

ПВО уничтожили две российские ракеты и два БПЛА во время ударов по Одессе

Общие новости
(1 голосов)

Две ракеты попали в жилой массив

ПВО уничтожили две российские ракеты и два БПЛА во время ударов по Одессе

Новина українською

Сегодня, 23 апреля в период с 14 по 15 часов россияне нанесли ракетные удары по Одессе.

Группировка противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сообщает, что наши бойцы вели боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 россии из акватории Каспийского моря.

Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

К сожалению, две другие ракеты поразили жилые районы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...