Россияне сорвали эвакуацию в Мариуполе и вывезли украинцев на оккупированную территорию

Россияне в очередной раз не позволили уехать из Мариуполя мирным украинцам и сорвали эвакуацию.

"Оккупанты сорвали эвакуацию с Мариуполя - они разогнали около 200 человек, собравшихся вблизи точки эвакуации. россияне заявили, что будет обстрел и не предоставили обещанные автобусы", - сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

В то же время, россияне подали автобусы в другую точку в городе и после погрузки украинцев, без права покинуть транспорт, заявили жителями Мариуполя, что "эвакуация" будет только в оккупированный Докучаевск.