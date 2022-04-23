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Россияне сорвали эвакуацию в Мариуполе и вывезли украинцев на оккупированную территорию

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200 мариупольцев не выбраться...

Россияне сорвали эвакуацию в Мариуполе и вывезли украинцев на оккупированную территорию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россияне в очередной раз не позволили уехать из Мариуполя мирным украинцам и сорвали эвакуацию.

"Оккупанты сорвали эвакуацию с Мариуполя - они разогнали около 200 человек, собравшихся вблизи точки эвакуации. россияне заявили, что будет обстрел и не предоставили обещанные автобусы", - сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

В то же время, россияне подали автобусы в другую точку в городе и после погрузки украинцев, без права покинуть транспорт, заявили жителями Мариуполя, что "эвакуация" будет только в оккупированный Докучаевск.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ТСН

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