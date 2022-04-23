Россияне убили в Одессе пять человек, среди которых трехмесячный ребенок
18 одесситов получили ранения
Фото: Reuters
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о жертвах в Одессе, в результате ракетных ударов российских войск.
"5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только тех, кого нашли. И скорее всего, будет больше.
Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано", - заявил Ермак.
Кадры из Одессы pic.twitter.com/eBRRvg5Jv1— Аслан (@antiputler_news) April 23, 2022
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Источник:Телеграм Андрея Ермака
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