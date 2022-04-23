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Комендантский час будет в Пасхальную ночь по всей Украине

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Нигде не будет отмены

Комендантский час будет в Пасхальную ночь по всей Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В офисе Президента Украины дополнительно сообщили, что в Пасхальную ночь комендантский час по всей Украине отменён не будет.

Следить за богослужениями можно будет в режиме онлайн на телеканалах общественного вещателя. В 23:30 можно будет посмотреть богослужение с Михайловского Златоверхого монастыря, а в 07:30 смотрите трансляцию богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ.

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Области, где комендантский час будет с 19:00 до 05:00

  • Донецкая
  • Николаевская
  • Запорожская
  • Харьковская
  • Луганская
  • Херсонская

Области, где комендантский час будет с 23:00 до 05:00

  • Винницкая
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Киев
  • Кировоградская
  • Львовская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская
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В статье: война с Россией
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