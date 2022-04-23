Комендантский час будет в Пасхальную ночь по всей Украине
Нигде не будет отмены
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В офисе Президента Украины дополнительно сообщили, что в Пасхальную ночь комендантский час по всей Украине отменён не будет.
Следить за богослужениями можно будет в режиме онлайн на телеканалах общественного вещателя. В 23:30 можно будет посмотреть богослужение с Михайловского Златоверхого монастыря, а в 07:30 смотрите трансляцию богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ.
Области, где комендантский час будет с 19:00 до 05:00
- Донецкая
- Николаевская
- Запорожская
- Харьковская
- Луганская
- Херсонская
Области, где комендантский час будет с 23:00 до 05:00
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Житомирская
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Киев
- Кировоградская
- Львовская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
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