Комендантский час будет в Пасхальную ночь по всей Украине

В офисе Президента Украины дополнительно сообщили, что в Пасхальную ночь комендантский час по всей Украине отменён не будет.

Следить за богослужениями можно будет в режиме онлайн на телеканалах общественного вещателя. В 23:30 можно будет посмотреть богослужение с Михайловского Златоверхого монастыря, а в 07:30 смотрите трансляцию богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ.

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Области, где комендантский час будет с 19:00 до 05:00

Донецкая

Николаевская

Запорожская

Харьковская

Луганская

Херсонская

Области, где комендантский час будет с 23:00 до 05:00