Фьюри - Уайт: смотреть онлайн бой за титул WBC

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри будет защищать свой титул в поединке против Диллиана Уайта. Накануне поединка Фьюри даже заявил, что этот бой станет для него последним . Мало кто верит в это, ведь впереди его может ожидать объединённый бой с победителем противостояния Александр Усик - Энтони Джошуа. Но этот факт только ещё больше разогревает интригу перед стартовым гонгом.

Начало главного события вечера на лондонском "Уэмбли" запланировано ориентировочно на 00:00. Перед началом главного боя зрителей ожидают поединки андеркарта.

Бои андеркарта:

Экоу Эссуман (16-0, 7 КО) – Даррен Тетли (21-2, 9 КО)

Айзек Лоу (21-1-3, 6 КО) – Ник Болл (14-0, 7 КО)

Дэвид Аделие (8-0, 7 КО) – Крис Хили (9-8, 2 КО)

Томми Фьюри (7-0, 4 КО) - Даниэль Бочанский (10-1, 2 КО)

Курт Уокер (1-0, 1 КО) – Стефан Николае (3-31-2, 1 КО)

Кароль Итаума (6-0, 4 КО) – Михал Цях (2-11, 1 КО)

Ройстон Барни-Смит (1-0, 0 КО) – Константин Радой (0-10)

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