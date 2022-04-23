Фьюри - Уайт: смотреть онлайн бой за титул WBC
Прямая трансляция из "Уэмбли"
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри будет защищать свой титул в поединке против Диллиана Уайта. Накануне поединка Фьюри даже заявил, что
Начало главного события вечера на лондонском "Уэмбли" запланировано ориентировочно на 00:00. Перед началом главного боя зрителей ожидают поединки андеркарта.
Бои андеркарта:
Экоу Эссуман (16-0, 7 КО) – Даррен Тетли (21-2, 9 КО)
Айзек Лоу (21-1-3, 6 КО) – Ник Болл (14-0, 7 КО)
Дэвид Аделие (8-0, 7 КО) – Крис Хили (9-8, 2 КО)
Томми Фьюри (7-0, 4 КО) - Даниэль Бочанский (10-1, 2 КО)
Курт Уокер (1-0, 1 КО) – Стефан Николае (3-31-2, 1 КО)
Кароль Итаума (6-0, 4 КО) – Михал Цях (2-11, 1 КО)
Ройстон Барни-Смит (1-0, 0 КО) – Константин Радой (0-10)
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