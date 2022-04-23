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Польша передала Украине вооружения на 7 миллиардов злотых

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(2 голосов)

Это эквивалентно 1.6 миллиарда долларов

Польша передала Украине вооружения на 7 миллиардов злотых

Фото: Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил во время пресс-конференции о том, что страна передала Украине вооружения на 7 миллиардов евро, как сообщает пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

"Это более 1,6 миллиарда долларов на защиту украинского, польского и европейского суверенитета!"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что Польша является одним из самых активных поставщиков вооружения. Среди других стран, активно передающих оружие – США и Великобритания.

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В статье: Польша война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.04.2022 в 18:34
Это что у автора за такой курс евро к доллару? Может все-таки злотых?
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