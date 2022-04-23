Польша передала Украине вооружения на 7 миллиардов злотых

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил во время пресс-конференции о том, что страна передала Украине вооружения на 7 миллиардов евро, как сообщает пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

"Это более 1,6 миллиарда долларов на защиту украинского, польского и европейского суверенитета!"

Poland has provided Ukraine with weapons worth around 7 billion PLN - announced Prime Minister @MorawieckiM during the conference for the initiative #StopRussiaNOW. This is over 1.6 billion dollars to defend Ukrainian, Polish and European sovereignty! pic.twitter.com/HBrxm6qRUJ — Piotr Müller (@PiotrMuller) April 23, 2022

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что Польша является одним из самых активных поставщиков вооружения. Среди других стран, активно передающих оружие – США и Великобритания.