Польша передала Украине вооружения на 7 миллиардов злотых
Это эквивалентно 1.6 миллиарда долларов
Фото: Reuters
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил во время пресс-конференции о том, что страна передала Украине вооружения на 7 миллиардов евро, как сообщает пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.
"Это более 1,6 миллиарда долларов на защиту украинского, польского и европейского суверенитета!"
Poland has provided Ukraine with weapons worth around 7 billion PLN - announced Prime Minister @MorawieckiM during the conference for the initiative #StopRussiaNOW. This is over 1.6 billion dollars to defend Ukrainian, Polish and European sovereignty! pic.twitter.com/HBrxm6qRUJ— Piotr Müller (@PiotrMuller) April 23, 2022
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что Польша является одним из самых активных поставщиков вооружения. Среди других стран, активно передающих оружие – США и Великобритания.
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