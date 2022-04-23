Генштаб ВСУ: россияне продолжают использовать похищенную сельскохозяйственную технику для военных нужд
Актуальная информация по состоянию на 18:00 23.04.2022
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Генеральный штаб ВСУ докладывает об актуальных сведениях с фронта по состоянию на 18:00 23.04.2022. Как говорится в сообщении, враг испытывает существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, существуют трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов.
"В городе Волчанск, который временно занят, младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляется для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины.
российские войска испытывают существенные проблемы с пополнением личным составом, продолжаются попытки принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск жителей Херсонщины", - пишет Генштаб.
Ничего нового и оригинального на востоке Украины не происходит. Генштаб знает обо всех планах врага:
"Противник пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями".
Очень скрупулезно проанализированы все направления фронта:
"На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, производит артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.
На Южнобужском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производили единичные обстрелы наших подразделений по ствольной артиллерии", - отмечает пресс-служба украинских войск.
И немного новостей из категории "вторая армия мира". Россияне воруют сельскохозяйственную технику и используют ее для военных нужд:
"По имеющейся информации, для перемещения грузов военного назначения на временно захваченных территориях противник использует гражданские грузовики. Также, оккупанты продолжают использовать похищенную сельскохозяйственную технику для военных нужд", - отмечает Генштаб.
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