Генштаб ВСУ: россияне продолжают использовать похищенную сельскохозяйственную технику для военных нужд

Генеральный штаб ВСУ докладывает об актуальных сведениях с фронта по состоянию на 18:00 23.04.2022. Как говорится в сообщении, враг испытывает существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, существуют трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов.

"В городе Волчанск, который временно занят, младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляется для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины. российские войска испытывают существенные проблемы с пополнением личным составом, продолжаются попытки принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск жителей Херсонщины", - пишет Генштаб.

Ничего нового и оригинального на востоке Украины не происходит. Генштаб знает обо всех планах врага:

"Противник пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями".

Очень скрупулезно проанализированы все направления фронта:

"На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, производит артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое. На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет. На Южнобужском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производили единичные обстрелы наших подразделений по ствольной артиллерии", - отмечает пресс-служба украинских войск.

И немного новостей из категории "вторая армия мира". Россияне воруют сельскохозяйственную технику и используют ее для военных нужд: