Глава Харьковской ОВА: От российских обстрелов три человека в Харькове погибли. Враг даже на Пасху готовит провокации
Покоя нет ни на минуту
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о ходе войны в Харькове за сегодня, 23-е апреля. Как отметил губернатор, российские оккупанты продолжают обстрелы жилых районов Харькова и области.
По предварительным данным, в Харькове 6 человек ранены, еще 1 ранен в Чугуевском районе. К сожалению, 3 человека погибли – в Чугуевском и Дергачевском районах.
"По нашей информации, враг даже на Пасху готовит провокации", – сказал Синегубов.
Добавим, что по всей Украине в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час. В частности, с 19:00 по 5:00 утра воскресенья, 24-го апреля, на всей территории Харьковской области.
Популярное сейчас
- ВСУ ликвидировали еще двух российских генералов
- Враг нанёс новый удар по Одессе
- Сборная Украины будет выступать в благотворительных товарищеских матчах в новой форме
- УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке