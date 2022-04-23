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Глава Харьковской ОВА: От российских обстрелов три человека в Харькове погибли. Враг даже на Пасху готовит провокации

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Покоя нет ни на минуту

Глава Харьковской ОВА: От российских обстрелов три человека в Харькове погибли. Враг даже на Пасху готовит провокации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о ходе войны в Харькове за сегодня, 23-е апреля. Как отметил губернатор, российские оккупанты продолжают обстрелы жилых районов Харькова и области.

По предварительным данным, в Харькове 6 человек ранены, еще 1 ранен в Чугуевском районе. К сожалению, 3 человека погибли – в Чугуевском и Дергачевском районах.

"По нашей информации, враг даже на Пасху готовит провокации", – сказал Синегубов.

Добавим, что по всей Украине в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час. В частности, с 19:00 по 5:00 утра воскресенья, 24-го апреля, на всей территории Харьковской области.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Олег Синєгубов

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