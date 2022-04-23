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россия принудительно депортировала украинцев из Мариуполя за 8000 км

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Гражданам Украины выдадут новые документы и 10 тысяч рублей "подъемных"

россия принудительно депортировала украинцев из Мариуполя за 8000 км

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о незаконной депортации украинцев в Россию.

Принудительно депортированных граждан Украины из Мариуполя рф отправила в Приморский край – в 8 тысячах километров от Украины.

Волонтеры из россии сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами.

По прибытии поезда сделали спектакль для российских СМИ – встречу с моряками в парадной форме, спасателями и представителями местной администрации.

После верификации мариупольцев автобусами отправили в пункт временного размещения в Врангеле.

Депортированных ожидает изготовление новых документов замене украинских и поиск работы. российские оккупанты обещают в будущем выплатить "подъемные" 10 тысяч рублей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.04.2022 в 20:44
А те стадо все казиться...
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