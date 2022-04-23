россия принудительно депортировала украинцев из Мариуполя за 8000 км
Гражданам Украины выдадут новые документы и 10 тысяч рублей "подъемных"
Getty Images / Global Images Ukraine
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о незаконной депортации украинцев в Россию.
Принудительно депортированных граждан Украины из Мариуполя рф отправила в Приморский край – в 8 тысячах километров от Украины.
Волонтеры из россии сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами.
По прибытии поезда сделали спектакль для российских СМИ – встречу с моряками в парадной форме, спасателями и представителями местной администрации.
После верификации мариупольцев автобусами отправили в пункт временного размещения в Врангеле.
Депортированных ожидает изготовление новых документов замене украинских и поиск работы. российские оккупанты обещают в будущем выплатить "подъемные" 10 тысяч рублей.
Популярное сейчас
- Враг нанёс новый удар по Одессе
- Еще четыре сотни личного состава и 10 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага
- Оккупанты начали обстреливать Украину с подводных лодок
- Ушел из жизни бывший капитан Шахтера, поддержавший российскую оккупацию
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке