Зеленский подтвердил об ультиматуме: Украина выйдет из переговоров с рф, если будет псевдореферендум в Херсоне

Вчера, 22-го апреля, стало известно о том, что Украина выдвинула россии ультиматум – переговоры между странами прекратятся, если в Херсоне или где-нибудь в другом месте на нашей территории оккупанты проведут псевдореферендум.

http://Российская сторона заявляет, что состоялись длительные переговоры между главами делегаций. Украина выдвинула ультиматум

Сегодня, 23-го апреля, президент Украины в ходе пресс-конференции подтвердил эту информацию:

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет объявлен референдум на любых оккупированных территориях Украины, Украина выйдет из любых переговоров. Но люди там должны знать и не помогать оккупантам. Местные люди ходят по квартирам, собирают данные. Это неправильный шаг со стороны россии. Это говорит, что все переговоры предварительные – это фикция и просто театр с очень плохими актерами", – сказал глава государства.

Добавим, что ранее министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявил, что россия не принимает никаких ультиматумов от Украины.