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В Украину прибудут госсекретарь и министр обороны США, - заявление президента

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В Украину прибудут госсекретарь и министр обороны США, - заявление президента

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции украинским СМИ заявил, что завтра, 24-го апреля, в нашу страну приедут высокопоставленные чиновники США.

В частности, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Темой разговора с ними будут, в том числе, поставки Украине оружия.

"Хочется, чтобы у нас было тяжелое мощное вооружение", – заявил Зеленский.

Добавим, что ранее глава государства акцентировал внимание на том, что Украина выйдет из любых переговоров с россией, если та проведет на нашей территории псевдореферендум.

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В статье: война с Россией
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