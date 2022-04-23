В Украину прибудут госсекретарь и министр обороны США, - заявление президента
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции украинским СМИ заявил, что завтра, 24-го апреля, в нашу страну приедут высокопоставленные чиновники США.
В частности, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Темой разговора с ними будут, в том числе, поставки Украине оружия.
"Хочется, чтобы у нас было тяжелое мощное вооружение", – заявил Зеленский.
Добавим, что ранее глава государства акцентировал внимание на том, что Украина выйдет из любых переговоров с россией, если та проведет на нашей территории псевдореферендум.
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