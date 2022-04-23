Зеленский: Военные в Мариуполе понимают, что сейчас Украина на деблокаду не способна

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Мариуполе и возможность деблокады города.

"В Мариуполе сейчас сложное окружение. Сегодня – один из самых сложных дней. Они стреляют и из моря, и с суши, из танков, из артиллерии, авиация, из всего.

У меня последний сигнал был час назад от "азовцев", ребят, которые там. На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна. И находящиеся там украинские военные это понимают. Это реальность", – сказал Зеленский.