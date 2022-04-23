Зеленский: Военные в Мариуполе понимают, что сейчас Украина на деблокаду не способна
Президент о ситуации в Мариуполе
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Мариуполе и возможность деблокады города.
"В Мариуполе сейчас сложное окружение. Сегодня – один из самых сложных дней. Они стреляют и из моря, и с суши, из танков, из артиллерии, авиация, из всего.
У меня последний сигнал был час назад от "азовцев", ребят, которые там. На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна. И находящиеся там украинские военные это понимают. Это реальность", – сказал Зеленский.
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