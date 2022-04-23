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Зеленский пояснил, какие вопросы наиболее актуальны для Украины в процессе переговоров с россией

Общие новости
(2 голосов)

И других, по сути, не существует

Зеленский пояснил, какие вопросы наиболее актуальны для Украины в процессе переговоров с россией

скріншот - Суспільне: Новини

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшейся 23-го апреля пресс-конференции сказал, какие вопросы являются наиболее актуальными для нашей страны в процессе переговоров с россией (и не только).

"Самые актуальные вопросы – это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует", - сказал глава государства.

Добавим, что ранее глава государства акцентировал внимание на том, что Украина выйдет из любых переговоров с россией, если та проведет на нашей территории псевдореферендум.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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aleks68
23.04.2022 в 21:07
какие гарантии безопасности от паРАШИ?до сих пор не дошло что этими .....невозможно договориться.наивный .....
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