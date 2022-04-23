Зеленский пояснил, какие вопросы наиболее актуальны для Украины в процессе переговоров с россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшейся 23-го апреля пресс-конференции сказал, какие вопросы являются наиболее актуальными для нашей страны в процессе переговоров с россией (и не только).

"Самые актуальные вопросы – это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует", - сказал глава государства.

Добавим, что ранее глава государства акцентировал внимание на том, что Украина выйдет из любых переговоров с россией, если та проведет на нашей территории псевдореферендум.