Зеленский пояснил, какие вопросы наиболее актуальны для Украины в процессе переговоров с россией
И других, по сути, не существует
скріншот - Суспільне: Новини
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшейся 23-го апреля пресс-конференции сказал, какие вопросы являются наиболее актуальными для нашей страны в процессе переговоров с россией (и не только).
"Самые актуальные вопросы – это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует", - сказал глава государства.
Добавим, что ранее глава государства акцентировал внимание на том, что Украина выйдет из любых переговоров с россией, если та проведет на нашей территории псевдореферендум.
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Комментарии (1)
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aleks68
23.04.2022 в 21:07
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