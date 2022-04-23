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Зеленский сказал, что после бомбардировок Одессы погибли восемь человек. И назвал россиян "подонками вонючими"

Общие новости
(2 голосов)

Эмоциональный спич, что вполне объяснимо

Зеленский сказал, что после бомбардировок Одессы погибли восемь человек. И назвал россиян "подонками вонючими"

скріншот - Суспільне: Новини

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на одной из станций метро ответил на вопрос о возможных переговорах с путиным. Глава государства отметил, что проведение этих переговоров в большей степени зависит от другого Владимира – того, что в бункере. А затем затронул тему ракетных бомбардировок в Одессе.

"Восемь людей скончалось, восемнадцать или двадцать раненых. Ребенку три месяца – умер. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете, что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки", - сказал Зеленский.

Отметим, что президент также уточнил количество ракет, выпущенных сегодня россиянами по Одессе – семь. Две из них были перехвачены.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
23.04.2022 в 21:49
Просто-рашистські уй*бки!
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.04.2022 в 21:33
Все, що може бути негативне в людині --- це росіянин.
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jeremi33-3 (Сумы)
23.04.2022 в 21:13
При чому, було видно, що покидьками він їх назвав як людина, від серця, а не як президент
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