Зеленский сказал, что после бомбардировок Одессы погибли восемь человек. И назвал россиян "подонками вонючими"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на одной из станций метро ответил на вопрос о возможных переговорах с путиным. Глава государства отметил, что проведение этих переговоров в большей степени зависит от другого Владимира – того, что в бункере. А затем затронул тему ракетных бомбардировок в Одессе.

"Восемь людей скончалось, восемнадцать или двадцать раненых. Ребенку три месяца – умер. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете, что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки", - сказал Зеленский.

Отметим, что президент также уточнил количество ракет, выпущенных сегодня россиянами по Одессе – семь. Две из них были перехвачены.