Леоненко – Козловскому: Если я обижусь, то сделаю так, что ты в Киев не приедешь
Конфликт телеведущего с президентом Руха
скриншот youtube
Телеведущий Виктор Леоненко прокомментировал слова президента "Руха" Григория Козловского и экс-игрока "Карпат" Михаила Кополовца,
"Гриша [Козловский], я тебя приглашаю. Не буду говорить, что я обижен на тебя или нет. Меня обидеть вообще невозможно. Давай поехали в Ирпень, сыграем. Вот реально, за мою команду сыграешь, если ты смелый, или я не знаю, какие вы там…
Ты меня оскорбил, но я на тебя не обиделся… Вы смотрите, ребята, поаккуратней, у меня очень много друзей военных.
Надо людей радовать, вот в чем дело. Я на вас не обижен, но лучше так не делай, потому что если я обижусь, то ты в Киев не приедешь. Я сделаю так, что ты в Киев не приедешь. Я ж не хвастаюсь, что у меня много друзей".
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