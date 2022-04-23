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Леоненко – Козловскому: Если я обижусь, то сделаю так, что ты в Киев не приедешь

Общие новости
(2 голосов)

Конфликт телеведущего с президентом Руха

Леоненко – Козловскому: Если я обижусь, то сделаю так, что ты в Киев не приедешь

скриншот youtube

UA-Футбол
Новина українською

Телеведущий Виктор Леоненко прокомментировал слова президента "Руха" Григория Козловского и экс-игрока "Карпат" Михаила Кополовца, осудивших его спорную позицию касательно российских спортсменов:

"Гриша [Козловский], я тебя приглашаю. Не буду говорить, что я обижен на тебя или нет. Меня обидеть вообще невозможно. Давай поехали в Ирпень, сыграем. Вот реально, за мою команду сыграешь, если ты смелый, или я не знаю, какие вы там…

Ты меня оскорбил, но я на тебя не обиделся… Вы смотрите, ребята, поаккуратней, у меня очень много друзей военных.

Надо людей радовать, вот в чем дело. Я на вас не обижен, но лучше так не делай, потому что если я обижусь, то ты в Киев не приедешь. Я сделаю так, что ты в Киев не приедешь. Я ж не хвастаюсь, что у меня много друзей".

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В статье: Михаил Кополовец Виктор Леоненко Григорий Козловский
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.04.2022 в 23:04
@ибілятко... Коріння не сховаєш.. пре..
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0
0
Hmelxni4anin (Хмельницкий)
23.04.2022 в 22:26
Вигнати цього експерта на його історичну ''родину''
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
23.04.2022 в 22:44
Ага в Тюмень !
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+1
0

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