О роли Абрамовича в переговорах, ядерном ударе и критике ООН. Главное с пресс-конференции Зеленского
Познавательно и эмоционально
Фото: Офіс президента України
В субботу, 23-го апреля, президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию украинским и зарубежным СМИ на одной из станций метро Киева. Вот главные тезисы:
- следующие переговоры в Турции состоятся только в случае, если на них согласится присутствовать владимир путин;
- около полумиллиона человек были вывезены на территорию россии или на оккупированные территории. По словам Зеленского, около 5 тысяч из них – дети, но такая цифра была актуальна около недели назад. "Мы все понимаем, что цифры уже могли стать больше";
- президент не намерен уезжать из Украины в Польшу. "Пока не закончится война, я не имею права ехать никуда";
- Владимир Зеленский не встречался с Романом Абрамовичем, когда он был в Украине. Но подтвердил, что он находится в российской переговорной группе. Детали пребывания российского олигарха в Киеве президент не разглашает;
- также он предупредил, что блокирование российскими войсками портов на Черном и Азовском морях может привести к голоду в мире, ведь это привело к остановке экспорта, в частности аграрной продукции;
- о возможном ядерном ударе:
"если руководство россии не потеряет окончательно связь с реальностью, они не будут использовать ядерное оружие. Но может ли это произойти? Может. Верю ли я в это? Верить в такие вещи не хочется. Если бы у нас было ядерное оружие, мы бы его никогда не использовали… Если бы у нас было ядерное оружие, риски войны со стороны россии были бы минимизированы";
- о визитах чиновников:
"мы страна не для трагических селфи. Приезжайте к нам, но с той помощью, которая нам нужна, не с пустыми руками. Мы ожидаем помощи от США, а также ведем переговоры с Германией. Они имеют то, что нам нужно, а им – нет, потому что война – в нашей стране";
- премьер-министр Италии Марио Драги планирует приехать в Украину:
"мы чувствуем его поддержку. Отношения с Италией изменились: они были прекрасны, а стали еще и предметными. Италия поддерживает нас оружием и говорит об этом. Я благодарен им за четкую позицию";
- о переговорах:
"если будут уничтожены люди в Мариуполе, если будет объявлен референдум на любых оккупированных территориях Украины, Украина выйдет из переговоров";
- Владимир Зеленский подверг критике генсека ООН Антониу Гутерриша за то, что тот в желании вернуть мир решил сначала посетить москву, а затем Киев;
- о самых актуальных вопросах:
"самые актуальные вопросы переговоров — это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует. Все остальное — это политические понты".
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