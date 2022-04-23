минобороны рф снова лжет о провокациях со стороны Украины - на этот раз с химическим оружием
Ранее в россии заявляли о фантомных "провокациях" США с применениям ядерного оружия
Министерство обороны рф продолжает нарушать международное право и угрожать химическим оружием, при этом совершенно наглым способом врать в сторону Украины и называть это "провокациями" с украинской стороны.
Так на этот раз в россии заявили, что якобы предупреждают о "провокациях в Одессе от ВСУ с использованием химического оружия. В частности амиака.
Ранее, сегодня в министерстве оборони россии утверждали, что США готовят провокации с применением химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины. Их "цель" - обвинение российских военных.
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