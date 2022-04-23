Восточная группировка Украины уничтожила за сутки 150 россиян и самолет
2 танка и 8 БТР
Фото: APA
Украинские защитники продолжают защищать нашу землю от российских захватчиков по всем направлениям.
Оперативно-тактическая группировка "Схід" подготовила отчет за минувшие сутки.
В течение суток 23 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 2 атаки, продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 150
- танков – 2
- боевых машин – 1
- БТР – 8
- БМП – 3
- МТЛБ – 1
- АО – 3
- артиллерийских систем – 2
- самолетов – 1
- БПЛА – 1
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