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Восточная группировка Украины уничтожила за сутки 150 россиян и самолет

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2 танка и 8 БТР

Восточная группировка Украины уничтожила за сутки 150 россиян и самолет

Фото: APA

Новина українською

Украинские защитники продолжают защищать нашу землю от российских захватчиков по всем направлениям.

Оперативно-тактическая группировка "Схід" подготовила отчет за минувшие сутки.

В течение суток 23 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 2 атаки, продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – до 150
  • танков – 2
  • боевых машин – 1
  • БТР – 8
  • БМП – 3
  • МТЛБ – 1
  • АО – 3
  • артиллерийских систем – 2
  • самолетов – 1
  • БПЛА – 1
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В статье: война с Россией
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