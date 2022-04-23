Суточный отчет воинов ООС: отражено двенадцать атак россиян, уничтожено пять артиллерийских систем
И много другой техники
фото - фейсбук
На луганском и донецком направлениях фронта защиту Украины держат воины Операции объединенных сил. За сутки, 23-го апреля, им удалось отразить двенадцать атак россиян. В итоге была утилизирована техника оккупанта:
- 4 танка,
- 5 артиллерийских систем,
- 15 единиц бронированной техники,
- 1 боевая бронированная машина,
- 4 единицы автомобильной техники.
Также работали подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса. Они сбили:
- 1 самолет (Су-25),
- 1 крылатую ракету,
- 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", - говорится в сообщении ООС.
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Источник:Операція об'єднаних сил
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