Суточный отчет воинов ООС: отражено двенадцать атак россиян, уничтожено пять артиллерийских систем

На луганском и донецком направлениях фронта защиту Украины держат воины Операции объединенных сил. За сутки, 23-го апреля, им удалось отразить двенадцать атак россиян. В итоге была утилизирована техника оккупанта:

4 танка,

5 артиллерийских систем,

15 единиц бронированной техники,

1 боевая бронированная машина,

4 единицы автомобильной техники.

Также работали подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса. Они сбили:

1 самолет (Су-25),

1 крылатую ракету,

3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".