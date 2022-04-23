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Суточный отчет воинов ООС: отражено двенадцать атак россиян, уничтожено пять артиллерийских систем

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И много другой техники

Суточный отчет воинов ООС: отражено двенадцать атак россиян, уничтожено пять артиллерийских систем

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

На луганском и донецком направлениях фронта защиту Украины держат воины Операции объединенных сил. За сутки, 23-го апреля, им удалось отразить двенадцать атак россиян. В итоге была утилизирована техника оккупанта:

  • 4 танка,
  • 5 артиллерийских систем,
  • 15 единиц бронированной техники,
  • 1 боевая бронированная машина,
  • 4 единицы автомобильной техники.

Также работали подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса. Они сбили:

  • 1 самолет (Су-25),
  • 1 крылатую ракету,
  • 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", - говорится в сообщении ООС.

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В статье: война с Россией
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