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Данилов: Советую ОПЗЖ тихо уйти. Ибо наши войска их вынесут вперед ногами

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Глава СНБО жестко обратился к депутатам-предателям

Данилов: Советую ОПЗЖ тихо уйти. Ибо наши войска их вынесут вперед ногами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава СНБО Алексей Данилов обратился к депутатам партии "ОПЗЖ".

"Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну к нашей стране, которая постоянно… все 8 лет ее члены говорили, что "мы – братья, любовь-дружба-жвачка, Москва – это наше все", они сейчас переименовались в другой какой-то институт, и эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде.

Но они должны тихо-спокойно уйти. Они не должны ждать народного трибунала. Они не понимают, что ребята на передовой им не простят... Этим людям, призывающим сюда пути на всех наших телеканалах. Когда все эти бойки, шуфричи и прочая мерзость говорила: с путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ…

Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми", - заявил Данилов.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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