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Зеленский: Все, что россияне оккупируют - мы всё вернем. Это не будет вопрос 8 лет, это вопрос оружия

Общие новости
(1 голосов)

Позиция президента решительна

Зеленский: Все, что россияне оккупируют - мы всё вернем. Это не будет вопрос 8 лет, это вопрос оружия

ОП

Новина українською

Президент Украины Зеленский прокомментировал ситуацию с оккупированными территориями.

"Моя позиция, как президента: всё, что они оккупируют - мы всё вернем. Это будет не вопрос 8 лет, как с 2014-го, это будет сразу. Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнем сразу возвращать оккупированные территории.

Также глава украинского государства заявил, что помощь партнеров стала поступать более оперативно.

"Особенно я вижу это изменение в скорость от Соединенных Штатов Америки. Но хотелось бы, чтобы это было быстрее.

Большинство украинцев не просто готовы жить 10-15-20 лет в условиях постоянного военного времени - у нас нет другого выхода. Мы уже стали таким государством - защищать нашу землю в течении долгих лет. Когда мы победим, у нас будет самая сильная и опытная армия. И мы станем одним из самых мощных государств в Европе", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Fenimor (Cooper)
24.04.2022 в 00:42
Можливо це і не триватиме 8 років, але ми вже втратили українців значно більше ніж за 8 років, і території значно більше втратили ніж на попередніх 8 років
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