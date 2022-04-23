Зеленский: Все, что россияне оккупируют - мы всё вернем. Это не будет вопрос 8 лет, это вопрос оружия
Позиция президента решительна
ОП
Президент Украины Зеленский прокомментировал ситуацию с оккупированными территориями.
"Моя позиция, как президента: всё, что они оккупируют - мы всё вернем. Это будет не вопрос 8 лет, как с 2014-го, это будет сразу. Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнем сразу возвращать оккупированные территории.
Также глава украинского государства заявил, что помощь партнеров стала поступать более оперативно.
"Особенно я вижу это изменение в скорость от Соединенных Штатов Америки. Но хотелось бы, чтобы это было быстрее.
Большинство украинцев не просто готовы жить 10-15-20 лет в условиях постоянного военного времени - у нас нет другого выхода. Мы уже стали таким государством - защищать нашу землю в течении долгих лет. Когда мы победим, у нас будет самая сильная и опытная армия. И мы станем одним из самых мощных государств в Европе", - сказал Зеленский.
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