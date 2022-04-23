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Арестович заявил о том, что на девятое мая россия планирует устроить парад украинских пленных

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Извращенцы

Арестович заявил о том, что на девятое мая россия планирует устроить парад украинских пленных

ОП

UA-Футбол
Новина українською

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал об очередных извращенных планах российской федерации. На этот раз кремль придумал себе сделать парад украинских военнопленных девятого мая.

"Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но россия хочет на это пойти, поддержать свои "падающие штаны", - сказал Арестович.

Добавим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что путин не остановится ни 9-го, ни 10-го, ни 11-го мая.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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