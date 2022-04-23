Арестович заявил о том, что на девятое мая россия планирует устроить парад украинских пленных

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал об очередных извращенных планах российской федерации. На этот раз кремль придумал себе сделать парад украинских военнопленных девятого мая.

"Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но россия хочет на это пойти, поддержать свои "падающие штаны", - сказал Арестович.

Добавим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что путин не остановится ни 9-го, ни 10-го, ни 11-го мая.