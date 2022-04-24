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Президент Украины: Устанавливаются новые захоронения убитых российскими оккупантами людей

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Буча - это не предел российских зверств

Президент Украины: Устанавливаются новые захоронения убитых российскими оккупантами людей

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на несколько часов общения с прессой, по итогам 23-го апреля записал видеообращение к украинцам. Снова и снова на устах президента – Одесса, ее страдания после ракетного удара:

"Сегодня россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, по Одессе.

По состоянию на данный момент – 8 погибших. Не менее 18-ти раненых. Обычные мирные люди. Среди убитых – 3-месячный ребенок, девочка.

Удар был нанесен русской стратегической авиацией. С района Каспийского моря. Две ракеты нам удалось сбить. Еще пять ракет ударили по мирному городу. В том числе по обычному жилому дому, по обычной многоэтажке", - сказал Зеленский.

Глава государства также сказал о том, что открываются новые преступления россиян в Мариуполе (и не только):

"Раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против мариупольцев. Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений".

По словам президента, россия продолжает поддерживать деятельность и так называемых фильтрационных лагерей, в том числе вблизи Мариуполя.

Глава государства рассказал о работе на дипломатическом фронте, а также еще раз акцентировал внимание на комендантском часе в пасхальную ночь. В храмы – только утром:

"И напоследок. Этой ночью будет действовать комендантский час. Прошу вас придерживаться этого правила. Это важно с точки зрения безопасности. Но уже с пяти утра сможете посетить храмы в своих городах и общинах. Там, где возможно провести службу. Прошу – только утром".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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