Хороший матч Зинченко, титулы Баварии и ПСЖ, кубок Бетиса. Главные новости за 23 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 23 апреля

Александр впервые с февраля вышел в основе горожан на матч Английской Премьер-лиги против "Уотфорда", а уже на четвертой минуте ассистировал Габриэлу Жезусу. Бразилец стал главным действующим лицом на поле, ведь забил четыре гола. "Сити" в итоге победил 5:1 и увеличил свое преимущество над "Ливерпулем" до четырех очков. Красные же сегодня сыграют с "Эвертоном". Также следует отметить победу "Арсенала" над МЮ 3:1, что вместе с ничьей "Тоттенхэма" с "Брентфордом" (0:0) позволило канонирам подняться на четвертую строчку.

Ничья Яремчука, поражение Коваленко

"Бенфика" не смогла обыграть "Фамаликао" – ничья 0:0, Яремчук вышел на замену на 57-й минуте. Лисанбонцы занимают беспросветное третье место. Виктор Коваленко отыграл полный матч за "Специю" против "Торино", вот только его команда проиграла 1:2. Команда Коваленко занимает 15 место. В Венгрии "Фехервар" сыграл в ничью с "Академией Пушкаша". В основе первых вышел Шабанов, вторых – Артем Фаворов. На замену также выходили Леднев и Макаренко. Героем стал Шахаб Захеди, арендованный у "Зари", – он оформил дубль. А матч завершился ничьей 2:2.

Сине-желтые играют второй этап отбора на юношеское Евро. В первом туре подопечные Олега Кузнецова победили Косово, а вот во втором уступили Польше. На 58-й минуте счетом стал 0:3 в пользу Кадры, но на 61-й Гусев отыграл один мяч, а на 88-й Дзень сократил отставание до минимума. Однако вырвать ничью не удалось. Во вторник Украина сыграет последний матч этапа против сборной Италии, сине-желтым нужно только побеждать.

Показательно, что чемпионский титул мюнхенцы оформили в поединке с главным преследователем – "Боруссией" из Дортмунда. В первом тайме забили Гнабри и Левандовски, в начале второго Джан сократил отставание, но Мусиала не оставил шансов желто-черным. За три тура до финиша отрыв "Баварии" от "Боруссии" увеличился до 12 очков. Тем временем "Байер" воспользовался поражением "Лейпцига" и подвинул его с третьего места, победив "Гройтер Фюрт" 4:1.

Досрочно оформил титул и "Пари Сен-Жермен". В 34-м туре парижане принимали "Ланс". В середине второго тайма Месси из паса Неймара вывел парижан вперед, но победный счет команда Почеттино не удержала – "Ланс" отыгрался на 88-й. Впрочем, и одного очка хватило, чтобы стать недостижимым для "Марселя", который является ближайшим преследователем. Отрыв между командами составляет 16 очков. Это уже десятое чемпионство для ПСЖ в его истории.

В финале зелено-белым противостояла "Валенсия". В первом тайме команды обменялись голами – счет открыл Иглесиас, а Дуро забил в ответ. Но больше забитых мячей зрители не увидели. Пришлось бить пенальти. А в серии игроки "Бетиса" реализовали все свои попытки, тогда как у летучих мышей ошибся 19-летний Юнус Муса. Для "Бетиса" это третий выигранный Кубок Испании в его истории.

Сине-черные принимали "Рому" и просто разбили команду Моуриньо. В первом тайме забили Дамфрис и Брозович, во втором – Мартинес. Лишь на 90+5 Мхитарян забил гол престижа. "Интер" на один балл опередил "Милан". Наконец-то прервалась серия поражений "Аталанты" - команда из Бергамо обыграла "Венецию" 1:3, без Малиновского, который травмирован.