Россияне стреляют по всей линии столкновения на Донецком и Таврийском направлениях
При этом продолжает наращивать войска
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за 24 апреля сообщает, что российская армия продолжает наступать в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.
Как сообщает Генштаб, враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
На Донецком и Таврическом направлениях россияне оказывают огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Враг активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасна. На Северодонецком направлении враг навел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.
На Мариупольском направлении противник продолжал огневое влияние и блокировать наши подразделения в районе Азовстали города Мариуполь. Наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник делает попытки наладить логистическое обеспечение войск.
На Южнобузском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры.
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