В направлении Харькова россияне развернули Искандеры
А еще применяют дистанционное минирование
Генеральный штаб ВСУ в утренней воскресной сводке сообщает, что россия увеличивает группировку войск за счет перекидывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области на Слобожанском направлении.
По информации Генштабу, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки Искандер-М. Россияне продолжают частично блокировать Харьков, производят огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. К тому же с целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе Коротычев противник провел дистанционное минирование местности.
Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА Орлан-10 в районах Барвенкового, Курульки и Гусаровки.
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