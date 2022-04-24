В направлении Харькова россияне развернули Искандеры

Генеральный штаб ВСУ в утренней воскресной сводке сообщает, что россия увеличивает группировку войск за счет перекидывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области на Слобожанском направлении.

По информации Генштабу, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки Искандер-М. Россияне продолжают частично блокировать Харьков, производят огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. К тому же с целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе Коротычев противник провел дистанционное минирование местности.

Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА Орлан-10 в районах Барвенкового, Курульки и Гусаровки.