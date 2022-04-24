Австрия выступила против членства Украины в ЕС
Еще одна Венгрия?
Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что не нужно предлагать Украине членство в Евросоюзе. Такие его слова прозвучали на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге.
Шалленберг считает, что Украине не следует становиться членом ЕС. Ей нужно избрать не полное членство, а "другой путь". Политик призвал к большей гибкости в отношениях Украины и ЕС и поиску альтернативных решений, таких как присоединение к Экономической зоне или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.
Министр добавил, что "они экспортируют западный уровень жизни" в Украину и подчеркнул развитие отношений между сторонами.
Также чиновник считает, что в июне точно Украина не должна получить статус кандидата в ЕС, как хочет Зеленский. Обосновал он это заявление тем, что страны Западных Балкан прошли гораздо больший путь к такому статусу.
Отметим, что 9 апреля в Киев с официальным визитом прибыл канцлер Австрии Карл Негаммер. Он встречался с президентом Владимиром Зеленским, а позже провел переговоры с российским империалистом путиным.
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