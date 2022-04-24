В Британии возник дефицит подсолнечного масла из-за войны в Украине
Это не единственная продовольственная проблема, которую спровоцирует россия
Супермаркеты Великобритании установили ограничения на продажу подсолнечного масла из-за войны в Украине.
Как сообщает Daily Mail, в Британии приобрести теперь можно не больше 1-2 бутылок подсолнечного масла в одни руки. Все потому, что Украина является ключевым поставщиком растительного масла в Англию. Однако из-за войны с доставкой возникли значительные перебои.
Указывается, что из-за дефицита подсолнечного масла вырос спрос на оливковое и рапсовое масла.
Британские производители пищевых продуктов, которые используют подсолнечное масло в качестве ингредиента в своих продуктах, также сообщили о беспокойстве по поставкам.
Напомним, ООН уже несколько раз предупреждала, что война в Украине может повлечь за собой продовольственный кризис в странах Ближнего Востока и Африки, ведь Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна.
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