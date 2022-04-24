Плюс еще 200 уничтоженных оккупантов и 87 единиц техники. Генштаб ВСУ подытожил минувшие сутки войны против россии

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги прошедших суток войны против России. Нашими украинскими защитниками были уничтожены 200 оккупантов, а также 87 единиц техники. Больше всего пострадали танки (19 штук) и боевые бронированные машины (33 штуки).

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личного состава - около 21800 человек ликвидировано (+200 за последние сутки);

танков – 873 ед (+19);

боевых бронированных машин – 2238 ед (+33);

артиллерийских систем – 408 ед (+5);

РСЗО - 147 ед (+4);

средства ПВО – 69 ед;

самолетов – 179 ед (+2);

вертолетов – 154 ед;

автомобильной техники – 1557 ед (+14);

корабли/катера - 8 ед;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191 (+9);

специальная техника – ​​28 (+1);

пусковые установки ОТРК – 4.

Напомним, что сегодня, 24 апреля, прошла отметка в два месяца полномасштабной войны против захватчиков. Именно 24 февраля россияне атаковали множество городов по всей Украине.