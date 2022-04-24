Плюс еще 200 уничтоженных оккупантов и 87 единиц техники. Генштаб ВСУ подытожил минувшие сутки войны против россии
Чем больше, тем лучше
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги прошедших суток войны против России. Нашими украинскими защитниками были уничтожены 200 оккупантов, а также 87 единиц техники. Больше всего пострадали танки (19 штук) и боевые бронированные машины (33 штуки).
- личного состава - около 21800 человек ликвидировано (+200 за последние сутки);
- танков – 873 ед (+19);
- боевых бронированных машин – 2238 ед (+33);
- артиллерийских систем – 408 ед (+5);
- РСЗО - 147 ед (+4);
- средства ПВО – 69 ед;
- самолетов – 179 ед (+2);
- вертолетов – 154 ед;
- автомобильной техники – 1557 ед (+14);
- корабли/катера - 8 ед;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191 (+9);
- специальная техника – 28 (+1);
- пусковые установки ОТРК – 4.
Напомним, что сегодня, 24 апреля, прошла отметка в два месяца полномасштабной войны против захватчиков. Именно 24 февраля россияне атаковали множество городов по всей Украине.
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