В воскресенье, 24 апреля, во Франции состоится второй тур президентских выборов. За пост главы государства соревнуются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер ультраправого Национального объединения Мари Ле Пен. Участки открылись в 8 утра по Киеву, а закроются около 20-ти.

В первом туре Макрон набрал почти 28%, в то время как Ле Пен чуть больше 23%.

Интересно, что на предыдущих выборах в 2017 году именно эти кандидаты также соревновались во втором туре, но тогда Макрон одержал разгромную победу, набрав вдвое больше голосов. В этот раз социологи прогнозируют более упорную борьбу. По предварительным опросам лидирует действующий президент, но его отрыв не критичен.

Заметим, что Мари Ле Пен является давней поклонницей владимира путина. Она критически высказывалась по поводу перспектив членства Украины в Евросоюзе и заявляла, что будет настаивать на стратегическом сближении россии с НАТО после окончания войны. Эммануэль Макрон хоть и постоянно звонит путину, но уже объявил курс на уменьшение энергетической зависимости от россии и увеличивает военную помощь Украине. В частности, Франция должна поставить самоходные артиллерийские установки Цезарь, которые бьют на 40 километров.

Добавим, что последний раз дважды подряд выборы выигрывал еще Жак Ширак. Саркози и Олланд не смогли остаться на второй срок.