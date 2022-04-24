Российские обстрелы привели к смертям на Днепропетровщине и Луганщине

Российские оккупанты обстреляли Луганскую и Днепропетровскую область. Об этом сообщают главы местных ОВА.

“Луганщина под огнем россиян: восемь погибших, двое раненых, разрушение минимум семи домов и отдела полиции. Такие последствия имели обстрелы со стороны российской армии”, - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Днепропетровской области обстрелы произошли непосредственно в Пасхальную ночь:

“У нас три ночных "прилета" - в Павлоградском районе.

Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина.

Уничтожено 8 построек. Под завалами три легковых и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.

Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не зацепило”, - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОГА.