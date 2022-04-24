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Российские обстрелы привели к смертям на Днепропетровщине и Луганщине

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Ничего святого у орды нет, не было и не будет

Российские обстрелы привели к смертям на Днепропетровщине и Луганщине

Телеграм Сергія Гайдая

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Российские оккупанты обстреляли Луганскую и Днепропетровскую область. Об этом сообщают главы местных ОВА.

“Луганщина под огнем россиян: восемь погибших, двое раненых, разрушение минимум семи домов и отдела полиции. Такие последствия имели обстрелы со стороны российской армии”, - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В Днепропетровской области обстрелы произошли непосредственно в Пасхальную ночь:

“У нас три ночных "прилета" - в Павлоградском районе.

Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина.

Уничтожено 8 построек. Под завалами три легковых и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.

Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не зацепило”, - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОГА.

Российские обстрелы привели к смертям на Днепропетровщине и Луганщине - изображение 2

В Луганской области ситуация сложнее. 23 апреля 12 раз россияне обстреливали дома мирных жителей. Шесть человек как раз погибли после прилетов артиллерийских снарядов по городам Гирське и Золотое. Еще две женщины в Попасной погибли несколько дней назад, однако извлечь их тела из-под завалов можно было только теперь. ГСЧС продолжает работать над ликвидацией последствий бесчеловечности оккупантов и спасением людей.

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В статье: война с Россией
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