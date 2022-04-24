Канада передала Украине высокоточные дальнобойные снаряды. Стоимость одного - $112 тысяч

На днях стало известно, что Канада отправила в Украину 4 относительно новых гаубиц M777. При этом, как сообщают канадские СМИ, Канада передала Украине и определенное количество снарядов M982 Excalibur, оставшихся у нее после афганской войны.

Важной чертой этих снарядов является то, что они могут употребляться и для самоходной артиллерийской установки CAESAR. Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Франция направит Украине 12 таких САУ.

Этот снаряд имеет дальность в 40 км и погрешность в несколько метров благодаря системе наведения по инерционной и спутниковой навигации. Последнее имеет решающее значение, ибо для точного выстрела необходимо знать координаты цели, а не подсвечивать ее лазером.

Благодаря высокой точности снаряд может поражать цели на дистанции до 75-150 м от дружественных подразделений, или когда цели находятся среди гражданской застройки и использование традиционных неуправляемых артиллерийских снарядов невозможно из-за высокого риска сопутствующих потерь.

Опыт применения в Ираке показал высокую точность и эффективность оружия – 92% попаданий были с погрешностью менее 4 метров.

Стоимость одного такого снаряда составляет 112 тысяч долларов. Сколько снарядов получит Украина, не уточняется.

Как отмечает издание Defence Express, "Excalibur может стать решающим фактором, как при контрбатарейной борьбе, так и при уничтожении важных целей высокоточными ударами. И именно благодаря постоянному и грамотному использованию таких снарядов ВСУ смогут делать "Чернобаевку" рашистам каждый день".