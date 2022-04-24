Канада передала Украине высокоточные дальнобойные снаряды. Стоимость одного - $112 тысяч
Важное усиление для ВСУ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На днях стало известно, что Канада отправила в Украину 4 относительно новых гаубиц M777. При этом, как сообщают канадские СМИ, Канада передала Украине и определенное количество снарядов M982 Excalibur, оставшихся у нее после афганской войны.
Важной чертой этих снарядов является то, что они могут употребляться и для самоходной артиллерийской установки CAESAR. Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Франция направит Украине 12 таких САУ.
Этот снаряд имеет дальность в 40 км и погрешность в несколько метров благодаря системе наведения по инерционной и спутниковой навигации. Последнее имеет решающее значение, ибо для точного выстрела необходимо знать координаты цели, а не подсвечивать ее лазером.
Благодаря высокой точности снаряд может поражать цели на дистанции до 75-150 м от дружественных подразделений, или когда цели находятся среди гражданской застройки и использование традиционных неуправляемых артиллерийских снарядов невозможно из-за высокого риска сопутствующих потерь.
Опыт применения в Ираке показал высокую точность и эффективность оружия – 92% попаданий были с погрешностью менее 4 метров.
Стоимость одного такого снаряда составляет 112 тысяч долларов. Сколько снарядов получит Украина, не уточняется.
Как отмечает издание Defence Express, "Excalibur может стать решающим фактором, как при контрбатарейной борьбе, так и при уничтожении важных целей высокоточными ударами. И именно благодаря постоянному и грамотному использованию таких снарядов ВСУ смогут делать "Чернобаевку" рашистам каждый день".
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