Подоляк: рф непрерывно атакует мариупольскую Азовсталь и на Пасху

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о текущей ситуации в Мариуполе:

“Пасха-2022. Но прямо сейчас рф без остановки атакует мариупольскую “Азовсталь”. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?

Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три "мариупольских шага".

1. Провозгласить реальное Пасхальное перемирие над Мариуполем.

2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

3. Согласиться на "спец раунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", - написал Подоляк в Твиттере.