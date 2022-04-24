Подоляк: рф непрерывно атакует мариупольскую Азовсталь и на Пасху
Слова путина равны нулю
Азовсталь, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о текущей ситуации в Мариуполе:
“Пасха-2022. Но прямо сейчас рф без остановки атакует мариупольскую “Азовсталь”. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?
Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три "мариупольских шага".
1. Провозгласить реальное Пасхальное перемирие над Мариуполем.
2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.
3. Согласиться на "спец раунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", - написал Подоляк в Твиттере.
Отметим, что недавно президент страна-оккупанта владимир путин заявил, что россияне не больше собираются атаковать “Азовсталь” и остановят все попытки это сделать.
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