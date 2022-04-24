Восемь населенных пунктов Херсонщины вернулись под контроль ВСУ
Слава Героям Украины!
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Вооруженные Силы Украины вернули под свой контроль восемь населенных пунктов Херсонской области. Об этом в отчете сообщает Оперативное командование "Юг".
Пока неизвестно о каких именно городах или селах идет речь.
В то же время ОК "Юг" заявил об уходе российских войск в сторону Чернобаевки после неудачной атаки на украинские позиции - враг был разгромлен.
"Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика", - говорится в отчете.
Враг активизировался в Херсонской области начались накануне фейкового референдума. Правда, все атаки, в том числе и на Александровку, Тарасовку и Николаевку, оказались неудачными.
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