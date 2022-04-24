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Восемь населенных пунктов Херсонщины вернулись под контроль ВСУ

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Слава Героям Украины!

Восемь населенных пунктов Херсонщины вернулись под контроль ВСУ

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

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Вооруженные Силы Украины вернули под свой контроль восемь населенных пунктов Херсонской области. Об этом в отчете сообщает Оперативное командование "Юг".

Пока неизвестно о каких именно городах или селах идет речь.

В то же время ОК "Юг" заявил об уходе российских войск в сторону Чернобаевки после неудачной атаки на украинские позиции - враг был разгромлен.

"Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика", - говорится в отчете.

Враг активизировался в Херсонской области начались накануне фейкового референдума. Правда, все атаки, в том числе и на Александровку, Тарасовку и Николаевку, оказались неудачными.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОК Південь

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