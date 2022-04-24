Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха РПЦ Кирила
Давно пора
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва предложила Европейскому Союзу внести патриарха Кирилла в санкционный список.
"Такое предложение есть, пока идет обсуждение консенсуса, у нас нет окончательных ответов, удастся ли это сделать", – сказал министр. Для введения санкций требуется согласие всех стран ЕС.
Ландсбергис также сообщил, что правительство Литвы принимает участие в консультациях по отделению Литовской православной церкви от москвы.
Как известно, патриарх русской православной церкви Кирилл поддерживает вторжение россии в Украину, называя украинцев, защищающих свою Родину, "силами зла".
Напомним, что после начала войны предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний заявлял, что желать смерти врагу и убивать российских захватчиков не грех в глазах ПЦУ.
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