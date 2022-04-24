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Британия направит Украине 20 артиллерийский установок

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ВСУ уже в предвкушении

Британия направит Украине 20 артиллерийский установок

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тысяч снарядов к ним, сообщило издание Daily Express со ссылкой на источники.

AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км. Эти установки также способны выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

Сообщается, что вооружение было отправлено в Польшу на этой неделе. Там украинские силы будут обучены их использованию и обслуживанию перед отправкой на фронт.

Отметим, что Украина начала получать тяжелое вооружение со всего цивилизованного мира. США направят 72 155-мм гаубицы, от Франции ВСУ получат САУ Цезарь, Канада отправила гаубицы М777, а к ним высокоточные снаряди Эскалибур.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Daily Express

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