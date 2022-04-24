"Бог смотрит на город Марии сверху". Азов показал ФОТО уничтоженного Мариуполя
Россияне, вы будете гореть в аду
Бойцы полка Азов, творящие чудеса, защищая Мариуполь, опубликовали фото города, сделанные из дронов. И это выглядит очень страшно.
«Бог смотрит на город Марии сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, как детей из материнского лона. На защитников города, носящего имя матери его сына.
Говорят: Христос воскрес – воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его чудес на такое воскресение?».
Заметим, что по информации советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, российская армия безостановочно атакует мариупольскую Азовсталь и на Пасху.
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