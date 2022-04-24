Россияне вводят рубли и своего моб. оператора на оккупированных территориях

Российские войска продолжают организовывать влияние на информационное поле оккупированных терриротий. русские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют россиян самоорганизацией.

На оккупированных территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Социально-бытовая ситуация очень сложная, поэтому люди продолжают самоорганизовываться для взаимопомощи.

В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи". В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

Наблюдаются случаи, когда россияне отбирали у местных жителей генераторы для использования в своих целях.

Россияне устанавливают оборудование российского мобильного оператора "Мегафон" и вводят расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в рф для совершения покупок товаров и лекарств.