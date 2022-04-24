Бывшие немецкие политики и интеллектуалы призвали Берлин принудить Украину к капитуляции
Выращенные на кровавых российских рублях
Одна з підписанток Даніела Дан, фото - Getty Images
Ряд немецких бывших политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обнародовали открытое обращение к правительству Германии, суть которого заключается в принуждении Украины в капитуляции.
Текст письма опубликован на страницах Berliner Zeitung.
Это обращение, как отмечает немецкое издание, стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности о защите Украины и предоставлению Киеву тяжелого вооружения. В то же время, его авторы требуют противоположного и хотят усилить действующую позицию правительства Олафа Шольца.
Авторы обращения считают, что, поставляя оружие в Украину, Германия и другие страны НАТО "де-факто сделали себя стороной войны", а агрессия против Украины является "полем битвы между НАТО и Россией за порядок безопасности в Европе". Они также считают, что есть необходимость удовлетворить "законные интересы безопасности России".
Главная идея письма – Украина все равно проиграет, поэтому ее нужно заставить капитулировать ради ее же блага.
"Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она значительно уступает российской и имеет мало шансов выиграть эту войну. Ценой длительного военного сопротивления, вне зависимости от результата, будет больше разрушенных городов и больше потерь среди украинского населения", - считают авторы и призывают "помочь" Украине против ее воли.
"Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрять правительство в Киеве прекратить военное сопротивление", - говорится в документе.
Предлагается, в частности, заставить Украину срочно вывести армию из Киева, Одессы и Харькова, чтобы предотвратить их разрушение. Условием украинской капитуляции они предлагают сделать нейтралитет, признание Крыма российским и разрешение на независимость Донбасса.
Письмо подписали 18 человек – интеллектуалов, лидеров мнений (например, писательница и журналистка Даниэла Дан), бывших политиков и дипломатов, в том числе трое экс-депутатов Бундестага – Энтье Фольмер ("Зеленые"), Норман Пех и Люк Йохимсен (партия "Левые"), а также действующий член "комитета по ценностям" правящей Социал-демократической партии Германии Ганс Миссельвиц.
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