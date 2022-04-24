Залужный: Были случаи, когда на Пасху, враги прекращали огонь. Но не стоит ожидать этого от россиян
Главнокомандующий обратился к украинцам
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинский народ с праздником Пасхи.
"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог!
В историях войн известны случаи, когда по большим праздникам, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир.
Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные Силы Украины победим! Со светлым праздником Воскресения Христова!", - сказал Залужный.
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Источник:Фейсбук Головнокомандувача ЗСУ
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