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Залужный: Были случаи, когда на Пасху, враги прекращали огонь. Но не стоит ожидать этого от россиян

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Главнокомандующий обратился к украинцам

Залужный: Были случаи, когда на Пасху, враги прекращали огонь. Но не стоит ожидать этого от россиян

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинский народ с праздником Пасхи.

"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог!

В историях войн известны случаи, когда по большим праздникам, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир.

Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные Силы Украины победим! Со светлым праздником Воскресения Христова!", - сказал Залужный.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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