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Блинкен: Америку вдохновляет стойкость православных христиан в Украине

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(2 голосов)

Американский секретарь обратился к украинцам

Блинкен: Америку вдохновляет стойкость православных христиан в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с праздником Пасхи.

"Америку вдохновляет стойкость православных христиан в Украине перед лицом жестокой захватнической войны президента путина.

Мы продолжаем поддерживать их и сегодня желаем им и всем празднующим Пасху скорейшего возвращения к миру", - написал Блинкен в своем твиттере.

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В статье: война с Россией Энтони Блинкен
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Комментарии (1)
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uprise (Минск)
24.04.2022 в 18:25
Боже, храни Америку
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