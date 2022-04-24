Блинкен: Америку вдохновляет стойкость православных христиан в Украине
Американский секретарь обратился к украинцам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с праздником Пасхи.
"Америку вдохновляет стойкость православных христиан в Украине перед лицом жестокой захватнической войны президента путина.
Мы продолжаем поддерживать их и сегодня желаем им и всем празднующим Пасху скорейшего возвращения к миру", - написал Блинкен в своем твиттере.
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Источник:Twitter SecBlinken
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Комментарии (1)
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uprise (Минск)
24.04.2022 в 18:25
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