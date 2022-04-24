Россияне взяли в плен членов миссии ОБСЕ в Донецке и Луганске

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что члены её миссии на востоке Украины находятся в плену. Об этом ОБСЕ написала в своём твиттере.

"ОБСЕ крайне обеспокоена, что ряд членов национальной миссии ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске. Организация использует все доступные каналы для содействия их освобождению", - говорится в твите.

Напомним, что россия заблокировала продление мандата работы миссии ОБСЕ в восточных областях Украины. Сотрудникам миссии было дано время до 30 апреля покинуть подконтрольную российским войскам территорию.