Россияне снова сорвали эвакуацию жителей Мариуполя

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что сегодня россияне в очередной раз сорвали эвакуацию мирных жителей из Мариуполя.

Верещук обратилась к Генсеку ООН с требованием помочь вывезти людей из Мариуполя и заявила, что завтра будет новая попытка провести эвакуацию.