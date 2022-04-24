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Россияне снова сорвали эвакуацию жителей Мариуполя

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Ничего человечного

Россияне снова сорвали эвакуацию жителей Мариуполя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что сегодня россияне в очередной раз сорвали эвакуацию мирных жителей из Мариуполя.

Верещук обратилась к Генсеку ООН с требованием помочь вывезти людей из Мариуполя и заявила, что завтра будет новая попытка провести эвакуацию.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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