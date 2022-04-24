Более 80% раненых украинских военных благодаря медикам возвращаются в строй

Украинские медики благодаря своей работе возвращают на фронт более 80 процентов раненых. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр при включении в эфир единого телемарафона, информирует nv.ua.

"Вчера мне удалось передать паски нашим раненым в один из госпиталей Украины и медицинскому коллективу, потому что наши военные медики сегодня так же на фронте. Они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов.

И надо понимать, что это огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй - это более 80 процентов. Речь идет об уровне военной медицины, качество лечения и реабилитации", - отметила Маляр.