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В россии хотят заставить пленных украинцев сдавать кровь для раненых оккупантов

Общие новости
(1 голосов)

Не существует военных преступлений, которые не нарушила бы рф

В россии хотят заставить пленных украинцев сдавать кровь для раненых оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова доложила об очередных нарушениях прав военнополых со стороны России.

В госдуме россии предлагают заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов, этот факт свидетельствует об аналогии зверств, нацистов в концлагерях во время Второй Мировой войны.

Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
24.04.2022 в 20:06
Что-то слишком много подобного такого,где обсыпают грязью РФ и войска РФ. Начинают появляться сомнения, что это всё правда.... Наверное, сильно приукрашают ещё и у нас....
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TerenceV (Київ)
24.04.2022 в 19:59
Звичайний рашистський вампіризм.
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