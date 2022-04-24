В россии хотят заставить пленных украинцев сдавать кровь для раненых оккупантов
Не существует военных преступлений, которые не нарушила бы рф
Getty Images / Global Images Ukraine
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова доложила об очередных нарушениях прав военнополых со стороны России.
В госдуме россии предлагают заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов, этот факт свидетельствует об аналогии зверств, нацистов в концлагерях во время Второй Мировой войны.
Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Популярное сейчас
- Плюс еще 200 уничтоженных оккупантов и 87 единиц техники. Генштаб ВСУ подытожил минувшие сутки войны против россии
- Австрия выступила против членства Украины в ЕС
- В направлении Харькова россияне развернули Искандеры
- Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
Новости по теме
- 00:16 Украинские Президент Украины: Устанавливаются новые захоронения убитых российскими оккупантами людей
- 23:59 Весь спорт Бубка: Я выехал из Украины 28 февраля как беженец. Мои мать и брат – в Донецке
- 23:57 Украинские Зеленский: Все, что россияне оккупируют - мы всё вернем. Это не будет вопрос 8 лет, это вопрос оружия