Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова доложила об очередных нарушениях прав военнополых со стороны России.

В госдуме россии предлагают заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов, этот факт свидетельствует об аналогии зверств, нацистов в концлагерях во время Второй Мировой войны.

Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.