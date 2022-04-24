Генштаб: россияне продолжают наступление с целью обеспечения сухопутного пути в Крым

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 24 апреля.

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути в временно оккупированный Крым.

На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Долгенькое и Великая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.

На Мариупольском направлении захватчики продолжали огневое влияние и боевые действия в районе "Азовстали". Враг наносил авиационных ударов по определенным объектам гражданской инфраструктуры. Оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Времовка, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На Северодонецком направлении противник пытался совершать штурмовые действия в направлении населенных пунктов Лиман и Яцкивка, успеха не имел. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Враг пытался закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, успеха не добился. Начал продвижение в направлениях населенных пунктов Орехово и Нижнее.

На Попаснянском направлении подразделения оккупантов пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Враг также проводил перегруппировку и осуществлял пополнение личным составом и боеприпасами и подготовку к дальнейшим штурмовым действиям.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, противник предпринял попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка. Успеха не имел.