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FT: путин верит в чушь по российскому ТВ. Уничтожение "Москвы" было для него унизительным

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Переговоры крайне маловероятны

FT: путин верит в чушь по российскому ТВ. Уничтожение "Москвы" было для него унизительным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент страны-террориста российская федерация владимир путин не желает идти на переговоры с Украиной о прекращении огня. Об этом пишет ВВС со ссылкой на три источника Financial Times.

"Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [российскому] телевидению, и хочет выиграть по-крупному. Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем. [Но] после "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - утверждает один из собеседников издания.

Также собеседник Financial Times утверждает, что путин избегает личной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским: "Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи".

Напомним, что украинская и российская стороны провели несколько раундов переговоров, однако так и не заключили мирное соглашение. Вчера Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выйти из переговоров, если рф проведёт псевдореферендум в Херсонской области.

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В статье: война с Россией
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