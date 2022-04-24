FT: путин верит в чушь по российскому ТВ. Уничтожение "Москвы" было для него унизительным
Переговоры крайне маловероятны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент страны-террориста российская федерация владимир путин не желает идти на переговоры с Украиной о прекращении огня. Об этом пишет ВВС со ссылкой на три источника Financial Times.
"Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [российскому] телевидению, и хочет выиграть по-крупному. Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем. [Но] после "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - утверждает один из собеседников издания.
Также собеседник Financial Times утверждает, что путин избегает личной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским: "Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи".
Напомним, что украинская и российская стороны провели несколько раундов переговоров, однако так и не заключили мирное соглашение. Вчера Владимир Зеленский заявил, что
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