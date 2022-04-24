FT: путин верит в чушь по российскому ТВ. Уничтожение "Москвы" было для него унизительным

Президент страны-террориста российская федерация владимир путин не желает идти на переговоры с Украиной о прекращении огня. Об этом пишет ВВС со ссылкой на три источника Financial Times.

"Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [российскому] телевидению, и хочет выиграть по-крупному. Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем. [Но] после "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - утверждает один из собеседников издания.

Также собеседник Financial Times утверждает, что путин избегает личной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским: "Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи".