Завацкая: Когда кто-то с российским паспортом говорит мне, как трудно быть россиянином, я просто схожу с ума

Катарина Завацкая в своем инстаграме прокомментировала возмущения российских теннисистов из-за их недопуска на турнир "Уимблдон":

"То, что случилось сегодня в Одессе, это просто невозможно. Трудно поверить и принять, что то, что произошло – правда.

Друзья моих друзей потеряли семью, просто за одну секунду.

Сегодня российская ракета попала в жилой дом в Одессе. Мать и ее трехмесячный ребенок погибли. И отцу пришлось принять тела.

Теперь, когда я вижу кого-либо с российским паспортом, говорящего мне о том, как им трудно быть россиянином, и о том, какие они бедные, я просто схожу с ума. Вам не трудно, вы не бедные. Вам так повезло, что вы живы, и что перед вами нету тел членов вашей семьи.

И то, что в России показали по новостям, что ракета попала в цель (которой дом не был), и что все в порядке. Лжецы, лжецы, лжецы!!!!! Честно говоря, я думаю, что лучше умереть, чем рассказывать такие ложные новости и заставлять людей думать, что все хорошо, что жизнь в порядке, что ракета попала куда надо и что никто не погиб. Вы издеваетесь?

Для россиян и не только, для всех, кто не поддерживает решение "Уимблдона", я хочу кое-то разъяснить. Это лишь цветочки. Теннис – это лишь цветочки, в сравнении с реальным миром сейчас. Вы думаете о будущем, или о деньгах? Сейчас ни у кого нету будущего. Так что я думаю, что пропуск "Уимблдона" или какого-то другого турнира – это ничто, ничто. Это не проблема, ребята. Правительство хочет так поступить, забанить, показать, что они с Украиной, что они против российского вторжения.

Я знаю, что россияне, если заговорят и выскажут свою позицию публично, не смогут вернуться в Россию из-за того, что попадут в тюрьму и не смогут увидеть семью. Но, они могут видеться с родными и в других странах (Турции, Грузии, где бы то ни было). Да и потом, зачем вам возвращаться в страну, которая врет каждый день, которая убивает людей каждый день, которая насилует женщин и детей. И у которой нету будущего. Вам хочется жить там?

Будьте смелыми. Говорите. Помогайте. Постыдитесь своей страны. Примите все санкции хотя бы, и не жалуйтесь. Покажите, что вы на нашей стороне. Подумайте о трехмесячном ребенке, который погиб сегодня в Одессе так и не увидев мир".